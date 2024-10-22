Вестник Кавказа

Лесной пожар разгорелся до 17 га на Кубани

Лесной пожар разгорелся до 17 га на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Краснодарский край столкнулся с лесным пожаром в Новопокровском районе. Его не удается потушить с 15:00 сегодняшнего дня.

В Новопокровском районе Кубани продолжает полыхать лесной пожар, рассказали в местном оперштабе.

«Горит лесная подстилка на территории Кавказского лесничества Новопокровского участкового лесничества. Сообщение о возгорании поступило в 15:10 мск. По состоянию на 19:25 мск огнем пройдено 17 га»

- оперативный штаб Краснодарского края

Жилым постройкам вблизи пожара ничего не угрожает. Порывистый ветер стал существенным препятствием на пути огнеборцев.

На месте работает 45 сотрудников чрезвычайных служб и 12 пожарных машин. Сейчас идет наращивание сил для полного тушения огня.

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