Лесной пожар разгорелся до 17 га на Кубани

Краснодарский край столкнулся с лесным пожаром в Новопокровском районе. Его не удается потушить с 15:00 сегодняшнего дня.
В Новопокровском районе Кубани продолжает полыхать лесной пожар, рассказали в местном оперштабе.
«Горит лесная подстилка на территории Кавказского лесничества Новопокровского участкового лесничества. Сообщение о возгорании поступило в 15:10 мск. По состоянию на 19:25 мск огнем пройдено 17 га»
- оперативный штаб Краснодарского края
Жилым постройкам вблизи пожара ничего не угрожает. Порывистый ветер стал существенным препятствием на пути огнеборцев.
На месте работает 45 сотрудников чрезвычайных служб и 12 пожарных машин. Сейчас идет наращивание сил для полного тушения огня.