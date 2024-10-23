Президент Турции подал в суд на лидера оппозиции и мэра Стамбула

Турецкий лидер возмущен высказываниями лидера оппозиции и стамбульского мэра, которые они сделали на днях в ходе акции протеста. Глава государства подал на них в суд.

Президент Турции намерен получить моральную компенсацию от лидера главной оппозиционной партии страны Озгюра Озеля и мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сделавших оскорбительные слова в его адрес. Соответствующую информацию подтвердил Ахмет Озель, адвокат Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он подчеркнул, что глава государства подал в суд на них и требует от каждого по 1 млн турецких лир ($29 тыс).

Напомним, в четверг в Стамбуле прошел митинг, организованный после ареста Ахмета Озера, главы местного муниципалитета. Его обвинили в террористической деятельности. На акции стамбульский мэр заявил, что руководство республики такого рода действиями преследует темные цели, а лидер Народно-республиканской партии назвал турецкого президента диктатором.