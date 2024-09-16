Премьер Грузии сообщил о готовности пересмотреть любой закон

Глава грузинского правительства назвал условие для пересмотра любого закона. Он подчеркнул, чтоо для этого нужны доказательства его несоответствия юридическим принципам.

Грузинские власти готовы пересмотреть любой закон. Такое заявление сделал премьер-министр страны в интервью телеканалу Sky TG24.

Ираклий Кобахидзе пояснил, что для того, чтобы руководство страны стало пересматривать тот или иной документ, кто-то должен представить аргументы в пользу того, что он не соответствует юридическим принципам.

"Если кто-то убедит нас в том, что тот или иной закон не соответствует юридическим принципам или европейскому духу, мы готовы пересмотреть любое решение, хотя для этого необходимы искренние дискуссии"

– глава правительства

Напомним, минувшей весной в Грузии был принят закон об иноагентах. После этого отношения республики с Евросоюзом и США значительно ухудшились.