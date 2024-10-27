"Грузинская мечта" отказалась отменять законы против "европейских ценностей"

В "Грузинской мечте" подтвердили приверженность независимому от указаний из Европы курсу и дополнительно артикулировали позицию по нашумевшему закону о запрете пропаганды ЛГБТ.

В "Грузинской мечте" заявили, что никогда не отменят закон, направленный против пропаганды ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). В партии ради этого даже готовы отложить евроинтеграцию на несколько лет, поведал исполнительный директор партии Мамука Мдинарадзе.

"Даже если нам временно в чем-то помешает мы эти ценности, в кавычках, не учтем. Нам лучше опоздать на два или три года, но мы никогда, подчеркиваю, никогда не отменим закон против запрета пропаганды ЛГБТ "

– Мамука Мдинарадзе

Мдинарадзе заявил, что в правящей партии не хотят европейского будущего, которое подразумевало бы отмену закона. По словам политика, в "Мечте" думают о состоянии грузинского общества и никогда не пожертвуют будущим страны ради сиюминутной политической выгоды, передает ТАСС.

Отметим, что принятие в Грузии закона о пропаганде ЛГБТ неоднократно критиковалось западными странами. В резолюциях ЕС этот закон назывался среди основных препятствий к интеграции страны в европейский альянс.