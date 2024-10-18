Вестник Кавказа

Аллея афоризмов украсила парк Победы в Ставрополе

Аллея афоризмов украсила парк Победы в Ставрополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новая достопримечательность появилась в Ставрополе. В городском парке Победы создана аллея афоризмов. На ней можно погрузиться в мудрые мысли и изречение ученых и философов.

Еще одна туристическая локация – с просветительским уклоном – появилась в Ставрополе, подробности рассказали в администрации краевой столицы.

Новую точку притяжения для туристов и местных жителе открыли в парке Победы – это аллея афоризмов, которая возникла на центральной аллее. Там, прямо на клумбах, установили арт-объекты, выполненные в виде бабочек. На них можно прочитать мудрые высказывания философов и ученых прежних времен.

По словам главы города Ивана Ульянченко, парк Победы особенно любят семьи с детьми. Юное поколение, отметил глава города, сможет в развлекательной форме узнать интересные и новые для себя вещи.

"Все эти выражения вне времени"

– Иван Ульянченко

Уточняется, что таблички с афоризмами будут время от времени обновляться.

Напомним, что парк Победы официально относится к числу лучших парков России: некоторое время назад он был удостоен высшей награды на конкурсе "Хрустальное колесо". Его площадь составляет 200 га. Это единственный в Ставрополе парк с зоопарком. Более того, на самом деле в парке Победы целых два зоопарка, и один из них контактный.

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