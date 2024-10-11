Ставрополь принял самый массовый в стране турнир по программированию

На Ставрополье прошел финал всероссийских соревнований по спортивному программированию. Турнир собрал почти 1,5 тысячи участников, что стало рекордом России.

Ставрополь стал площадкой для проведения финала соревнований по спортивному программированию RuCode 2024. Мероприятие собрало почти 1,5 тыс человек, что стало рекордом за все время проведения соревнований, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета .

Ставропольская площадка собрала почти на 400 человек больше, чем было зафиксировано в предыдущем рекорде. Этот факт был отмечен представителями "Книги рекордов России".

Турнир RuCode прошел в командном формате. Каждая команда в течение пяти часов решала задачи на разных языках программирования. Принять участие могли все желающие независимо от возраста. Так, самому возрастному участнику было 72 года.