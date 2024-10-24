Вестник Кавказа

В Шереметьево совершил экстренную посадку летевший в Казахстан самолет

В Шереметьево совершил экстренную посадку летевший в Казахстан самолет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиалайнер российской компании прервал полет и совершил посадку в Москве. Экипаж воздушного судна принял такое решение из-за подозрения на течь топлива.

Утром 1 ноября в аэропорту Шереметьево экстренно приземлился самолет авиакомпании "Россия". Об этом рассказали в самом авиаперевозчике.

Уточняется, что воздушное судно вылетело из Санкт-Петербурга и направлялось в Алматы.

"Самолет, выполняющий рейс № 6531 Санкт-Петербург - Алматы, совершил посадку в аэропорту Шереметьево по технической причине – подозрение на течь топлива"

– пресс-служба авиакомпании

В Москве пассажиров рейса посадили на резервный лайнер. Он вылетел в Алматы в районе 10:00 (мск).

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1005 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Участники гонки с ДПС арестованы на Кубани

Участники гонки с ДПС арестованы на Кубани

Цех по деревообработке горит в Краснодаре

Цех по деревообработке горит в Краснодаре

Спасатели завершили работы на месте взрыва в Черкесске

Спасатели завершили работы на месте взрыва в Черкесске

Пожар на фармацевтическом складе в Ростове потушен

Пожар на фармацевтическом складе в Ростове потушен

В Ростове пылает склад медикаментов

В Ростове пылает склад медикаментов

Житель Кубани угрожал взорвать заброшенную ферму

Житель Кубани угрожал взорвать заброшенную ферму

Североосетинский студент получит награду за спасение девушки

Североосетинский студент получит награду за спасение девушки

Выживший в Охотском море сегодня вернется домой

Выживший в Охотском море сегодня вернется домой

Массовая драка в Сочи привела к травме подростка

Массовая драка в Сочи привела к травме подростка

Нападение на сотрудников ДПС в Краснодаре: преступников ищут

Нападение на сотрудников ДПС в Краснодаре: преступников ищут

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы