В Шереметьево совершил экстренную посадку летевший в Казахстан самолет

Авиалайнер российской компании прервал полет и совершил посадку в Москве. Экипаж воздушного судна принял такое решение из-за подозрения на течь топлива.
Утром 1 ноября в аэропорту Шереметьево экстренно приземлился самолет авиакомпании "Россия". Об этом рассказали в самом авиаперевозчике.
Уточняется, что воздушное судно вылетело из Санкт-Петербурга и направлялось в Алматы.
"Самолет, выполняющий рейс № 6531 Санкт-Петербург - Алматы, совершил посадку в аэропорту Шереметьево по технической причине – подозрение на течь топлива"
– пресс-служба авиакомпании
В Москве пассажиров рейса посадили на резервный лайнер. Он вылетел в Алматы в районе 10:00 (мск).