Каспийчане отметят День народного единства

В Каспийске организуют концерт, посвященный Дню народного единства. В нем будут участвовать творческие коллективы и певцы. Мероприятие начнется в 15:00.

Для жителей дагестанского города Каспийска организуют праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. Он состоится на центральной площади города.

Для гостей Каспийска и местных жителей на мероприятии выступят творческие коллективы республики, включая ансамбль песни и танца "Дагестан", который представит постановки, авторские произведения и многое другое.

Отмечается, что само мероприятие пройдет 4 ноября, его начало запланировано на 15:00 мск. Вход на праздничный концерт будет свободным для всех.