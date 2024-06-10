Вестник Кавказа

Дагестанский Каспийск прирастет новым жилищным комплексом

Дагестанский Каспийск прирастет новым жилищным комплексом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени в дагестанском Каспийске вырастет новый жилой комплекс "Каспий-Сити" - Минимущество Дагестана уже передало инвестору земельный участок для его строительства.

Минимущество Дагестана предоставило ООО "Каван" (Дагестан) земельный участок без проведения торгов в городе Каспийске для строительство жилого комплекса "Каспий-Сити", сообщает Telegram-канал Минимущества республики.

"Согласно условиям заключенного с инициатором проекта инвестиционного соглашения, инвестор передает безвозмездно в государственную собственность республики Дагестан 3 тыс кв м жилья, а также за счет собственных средств осуществляет строительство школы и поликлиники"

- Минимущество Дагестана

Общая площадь нового ЖК – свыше 34 тыс кв м, на нем будет построено 60 тыс кв м жилья и вся необходимая для нормальной жизни инфраструктура, а объем инвестиций в проект составит 3,75 млрд рублей.

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