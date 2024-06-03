Мореходное училище создадут в Каспийске

Дагестан сможет обеспечивать Махачкалинский торговый порт собственными кадрами. Их будут готовить в Каспийске в мореходном училище, соглашение о создании которого было подписано на ПМЭФ.

Собственное мореходное училище в скором времени появится в Дагестане – оно будет действовать в Каспийске. Соответствующий документ был подписан на ПМЭФ-2024.

Новое учебное заведение будет создано на базе уже существующего – колледжа машиностроения и сервиса.

Соглашение об открытии училища подписали председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.

"Оно появится в Каспийске на базе колледжа машиностроения и сервиса - филиала Волжского государственного университета водного транспорта"

– пресс-служба правительства Дагестана

В церемонии участвовал (удаленно, по видеосвязи) глава РД Сергей Меликов. Он подчеркнул, что появление мореходного училища открывает широкие перспективы перед дагестанской молодежью, ведь именно в столице Дагестане Махачкале находится единственный российский порт на Каспийском море, который не замерзает зимой, – Махачкалинский морской торговый порт.

Меликов пояснил, что для развития порта нужны профессионалы. Потребность в них оценивается минимум в 470 специалистов. Глава региона подчеркнул, что работники порта будут получать хорошие соцпакет и зарплату.