Вестник Кавказа

Протесты оппозиции снова проходят в Тбилиси

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Оппозиционеры и их сторонники, не согласные с результатами парламентских выборов Грузии, сегодня проводят митинг у здания парламента. На нем лидеры недовольных намерены озвучить план действий на будущее.

Акция протеста оппозиции проходит в эти минуты в Тбилиси у парламента на проспекте Руставели.

Перед митингом состоялось шествие, участники которого стартовали от железнодорожного вокзала, прошли по улицам грузинской столицы и завершили его у парламента, присоединившись к тем, кто сразу пришел к законодательному органу. Проспект Рустави сейчас перекрыт.

Ранее на месте проведения митинга была поставлена сцена. С нее выступят оппозиционные лидеры – планируется, что они расскажут, что намерены предпринять.

К парламенту стянуты правоохранители, там дежурит полиция. Особое внимание силовики уделили двору парламента – сейчас там находится спецназ, пишет ТАСС.

Неделю назад у здания парламента уже проходил митинг, участники которого протестовали против итогов выборов в парламент 26 октября. Тогда он завершился мирно, беспорядков не возникло, и все его участники спокойно разошлись по домам.

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