В Симферополе пройдет первая ярмарка крымских брендов одежды

Профессионалы моды и стиля соберутся на ярмарке в Симферополе 3 ноября. Гостей ждут модные показы и интерактивная программа.
3 ноября в Симферополе пройдет ярмарка, на которой представят продукцию крымских брендов моды. Событие состоится в баре «Tortuga», начало – в 12:00.
В рамках мероприятия будут представлены вещи локальных брендов. Гости ярмарки смогут приобрести понравившиеся вещи и предметы украшений. Также состоятся презентации и мастер-классы, передает АИФ-Крым.
Сообщается, что венчать мероприятие будет интерактивное представление, в рамках которого деятели крымской моды сымпровизируют с модным образом посетителей события.