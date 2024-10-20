Вестник Кавказа

В Симферополе пройдет первая ярмарка крымских брендов одежды

Торговля на WANDI Bazar Eid Festiva
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Профессионалы моды и стиля соберутся на ярмарке в Симферополе 3 ноября. Гостей ждут модные показы и интерактивная программа.

3 ноября в Симферополе пройдет ярмарка, на которой представят продукцию крымских брендов моды. Событие состоится в баре «Tortuga», начало – в 12:00. 

В рамках мероприятия будут представлены вещи локальных брендов. Гости ярмарки смогут приобрести понравившиеся вещи и предметы украшений. Также состоятся презентации и мастер-классы, передает АИФ-Крым.  

Сообщается, что венчать мероприятие будет интерактивное представление, в рамках которого деятели крымской моды сымпровизируют с модным образом посетителей события.

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