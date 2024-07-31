Вестник Кавказа

До Симферополя из Москвы будет запущен поезд в Новый год

До Симферополя из Москвы будет запущен поезд в Новый год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вспомогательный состав отправится из российской столицы в Крым и обратно. Причина – повышенный спрос на направление.

Железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» сделал россиянам небольшой подарок на новогодние праздники: будет запущен еще один состав между Москвой и Симферополем, рассказали в компании.

Поезд отправится под No165/166 с Павелецкого вокзала в столице. Между городами будет ходить 6 составов в день. Пассажиры смогут выбрать либо плацкарт, либо купе.

Маршрут поезда пройдет через крупные города юга России.

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