До Симферополя из Москвы будет запущен поезд в Новый год

Вспомогательный состав отправится из российской столицы в Крым и обратно. Причина – повышенный спрос на направление.

Железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» сделал россиянам небольшой подарок на новогодние праздники: будет запущен еще один состав между Москвой и Симферополем, рассказали в компании.

Поезд отправится под No165/166 с Павелецкого вокзала в столице. Между городами будет ходить 6 составов в день. Пассажиры смогут выбрать либо плацкарт, либо купе.

Маршрут поезда пройдет через крупные города юга России.