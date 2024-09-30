Двухэтажный поезд связал Москву и Новороссийск

Сегодня в путь отправился первый двухэтажный поезд из Москвы в Новороссийск. Поезд будет ходить ежедневно, поделились в РЖД.

С 14 октября между российской столицей и Новороссийском начали ходить двухэтажные поезда, информирует РЖД.

Старт первому двухэтажному рейсу дал глава РЖД Олег Белозеров по видеосвязи. Состав отправился с Казанского вокзала.

Двухэтажный состав между столицей и черноморским курортом будет ходить ежедневно. Отправление из Москвы в 10.00, прибытие в Новороссийск через сутки в 13.02.

Путешественникам доступны билеты в купе и СВ-вагоны.

Отметим, что на другие кубанские курорты также курсируют двухэтажные составы - города юга России популярны среди туристов в любое время года.