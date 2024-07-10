Вестник Кавказа

Школы Северной Осетии обзавелись новыми автобусами

Школы Северной Осетии обзавелись новыми автобусами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
При поддержке российского правительства в учебные заведения Северной Осетии поступило порядка 20 автобусов. Большинство из них отправят в села.

Свыше 20 автобусов передали школам в Северной Осетии. Часть из них определят учебные заведения небольших населенных пунктов, рассказал руководитель республики Сергей Меняйло.

«22 новых автобуса получили школы нашей республики (...) Большая часть транспорта будет распределена между учебными заведениями, расположенными в сельской местности. Благодарю правительство РФ за заботу и внимание к комфорту наших детей»

- Сергей Меняйло

Он добавил, что автобусы будут отвозить детей на экскурсии, олимпиады, кружки и конкурсы.

Ранее сообщалось о том, что школы Ингушетии получат более 15 автобусов к концу 2024 года. Новый транспорт также поступит преимущественно в сельские учебные заведения.

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