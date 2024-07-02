Северная Осетия будет развивать допобразование

В скором времени в системе образования Северной Осетии появятся новые места – средства на это выделило республике федеральное правительство, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.
"Почти 118 миллионов рублей получила Северная Осетия в 2024 году на создание новых мест в системе дополнительного образования. 20 тысяч человек смогут углубленно заниматься самыми разными направлениями, в числе которых и туристическое, благодаря нацпроекту "Образование""
- Сергей Меняйло
Часть полученных средств уже пошла на создание необходимой инфраструктуры для типовой модели "Станция туризма": для 160 человек молодежи от 12 до 17 лет, которые будут готовиться к работе в ней, уже закуплен туристический инвентарь для походов, в которых их научат правилам поведения, а также расскажут об организации быта в полевых условиях, отметил Меняйло.
Сфера организованного туризма очень востребована в Северной Осетии – в конце июля в регионе пройдет Всероссийский слет юных туристов, и новые знания и навыки, полученные в турпоходах осетинской молодежью, пригодятся его участникам, уверен Сергей Меняйло.