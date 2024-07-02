Вестник Кавказа

Северная Осетия будет развивать допобразование

Северная Осетия будет развивать допобразование
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тысячи жителей Северной Осетии смогут получить дополнительное образование, в том числе и в сфере туризма – полученные республикой средства пойдут в том числе на создание инфраструктуры для типовой модели "Станция туризма".

В скором времени в системе образования Северной Осетии появятся новые места – средства на это выделило республике федеральное правительство, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"Почти 118 миллионов рублей получила Северная Осетия в 2024 году на создание новых мест в системе дополнительного образования. 20 тысяч человек смогут углубленно заниматься самыми разными направлениями, в числе которых и туристическое, благодаря нацпроекту "Образование""

- Сергей Меняйло

Часть полученных средств уже пошла на создание необходимой инфраструктуры для типовой модели "Станция туризма": для 160 человек молодежи от 12 до 17 лет, которые будут готовиться к работе в ней, уже закуплен туристический инвентарь для походов, в которых их научат правилам поведения, а также расскажут об организации быта в полевых условиях, отметил Меняйло.

Сфера организованного туризма очень востребована в Северной Осетии – в конце июля в регионе пройдет Всероссийский слет юных туристов, и новые знания и навыки, полученные в турпоходах осетинской молодежью, пригодятся его участникам, уверен Сергей Меняйло.

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