Землетрясение произошло в северной части Ирана

В воскресенье север Ирана потрясло землетрясение силой почти 5 баллов. В результате подземных толчков пострадали примерно 10 человек.

В воскресенье, 3 ноября, неподалеку от города Гермсар, который находится в провинции Семнан в северной части Ирана, произошло землетрясение. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

По данным сейсмологов, сила подземных толчков составила 4,8 балла по шкале Рихтера. Их эпицентр располагался в 5 км от города, а очаг залегал на глубине 11 км.

В результате землетрясения получили небольшие травмы около 10 человек. Из-за подземных толчков у части жителей города пропал свет и интернет.