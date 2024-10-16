Вестник Кавказа

Землетрясение произошло в северной части Ирана

мониторинг землетрясений
© Фото: сайт Института сейсмологии Казахстана
В воскресенье север Ирана потрясло землетрясение силой почти 5 баллов. В результате подземных толчков пострадали примерно 10 человек.

В воскресенье, 3 ноября, неподалеку от города Гермсар, который находится в провинции Семнан в северной части Ирана, произошло землетрясение. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

По данным сейсмологов, сила подземных толчков составила 4,8 балла по шкале Рихтера. Их эпицентр располагался в 5 км от города, а очаг залегал на глубине 11 км.

В результате землетрясения получили небольшие травмы около 10 человек. Из-за подземных толчков у части жителей города пропал свет и интернет.

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