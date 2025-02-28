Вестник Кавказа

Атыраускую область Казахстана потрясло землетрясение

Карта с пометкой эпицентра землетрясения на западе Казахстана 10 апреля 2025 года
© Фото: “Казахстанский национальный центр данных“, филиал Института геофизических исследований РГП Национальный ядерный центр Республики Казахстан
Минувшей ночью рядом с городом Кульсары в Атырауской области Казахстана произошло землетрясение с магнитудой 4,3 – к счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

Минувшей ночью жители Атырауской области почувствовали довольно сильные подземные толчки – эпицентр землетрясения пришелся на административный центр Жылыойского района город Кульсары с населением более 60 тыс человек, сообщили в Казахстанском национальном центре данных Института геофизических исследований Национального ядерного центра.

"10 апреля 2025 года в 01:40 часов по времени Астаны (9 апреля в 20:40 по Гринвичу) в 120 км к юго-востоку от города Кульсары произошло землетрясение"

- Казахстанский национальный центр данных

Магнитуда подземных толчков составила 4,3, энергетический класс землетрясения сейсмологи оценили в 9.1.

Сейсмособытие прошло без разрушений и пострадавших, добавили в центре.

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