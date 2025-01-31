Вестник Кавказа

Чем прославились турецкие президенты?

Екатерина Винник
Чем прославились турецкие президенты?
За чуть более чем вековую историю Турецкой Республикой руководили 19 человек, однако не все из них запомнились выдающимися достижениями, в том числе и потому, что оставались у власти совсем недолго. О самых известных турецких лидерах рассказываем в этом материале.

Президент - отец Турции 

По сей день самый известный и почитаемый в Турции президент - первый лидер страны Мустафа Кемаль Ататюрк -  основатель Турецкой Республики и инициатор многочисленных реформ, в результате которых Турция из исламской монархии была преобразована в светскую республику. Страной Ататюрк (”Ататюрк” означает ”отец турков”) руководил с 1923 года до своей смерти в 1938 году. За это время он создал  доступную систему образования, укрепил экономику государства, обеспечил равные с мужчинами права женщинам, перенёс столицу из Стамбула в Анкару, способствовал созданию независимых СМИ, популяризировал искусство и культуру. Мустафа Кемаль Ататюрк по-прежнему кумир миллионов турков по всей стране - его портреты висят во многих офисах, а даты рождения и смерти первого президента Турции считаются памятными днями. 

Президент, который избежал войны 

Исмет Инёню, соратник и правая рука Ататюрка, стал вторым президентом Турции через день после смерти Мустафы Кемаля. Исмет Паша, как его называли в Турции, был превосходным переговорщиком и одним из самых близких друзей Ататюрка.  Руководившему Турцией 11 лет, до 1950 года, Инёню удалось провести страну через самые тяжелые годы Второй мировой войны, сохранив нейтральный статус и сотрудничая как с Германией, так и с союзниками. Инёню был сторонником сближения с западными странами, при этом отношения между Турцией и СССР ухудшились. Инёню провел аграрную реформу и не препятствовал созданию новых партий, конкурировавших с Республиканской народной партией Ататюрка. 

Президенты, которых почти не было 

В политической истории Турции были президенты, которые руководили страной, точнее, исполняли обязанности президента от несколько дней до нескольких месяцев. 

  • Мустафа Абдулхалик Ренда меньше всех остальных исполнял обязанности президента Турецкой Республики. У власти он пробыл всего один день после смерти Мустафа Кемаля Ататюрка. 
  • Мехмет Текин Арыбурун исполнял обязанности президента чуть дольше, чем Ренда: 9 дней, в марте-апреле 1973 года после ухода с должности по состоянию здоровья президента Джевдета Суная.
  • Ахмет Хюсаметтин Джиндорук, один из лидеров ныне упраздненной Партии верного пути, пробыл у власти в стране 29 дней, в апреле-мае 1993 года после подозрительной смерти Тургута Озала, восьмого в списке президентов Турции, от сердечного приступа. 
  • Ибрахим Шевки Атасагун в роли исполняющего обязанности президента пробыл 54 дня, в феврале-марте 1966 года, когда 4-й президент Джемаль Гюрсель накануне своей смерти проходил лечение в США. 
  • Ихсан Сабри Чаглайангил дольше всех пробыл исполняющим обязанности президента: 159 дней в апреле-сентябре 1980 года после военного переворота, в результате которого в течение последующих трех лет страной руководил Национальный совет безопасности. 
Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции

Первый президент, избранный напрямую 

Нынешний  президент Турции, сооснователь и лидер Партии Справедливости и развития, стал первым президентом Турции, который в 2014 году был избран напрямую народом, а не назначен парламентом. Реджеп Тайип Эрдоган, 12-й президент страны, в 2017 году провел референдум, в результате которого Турция стала президентской республикой. За годы своего управления страной он пережил попытку государственного переворота в 2016 году, а также разрушительное землетрясение 2023 года, в результате которого погибло более 50 тысяч турецких граждан. 

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