Чем прославились турецкие президенты?

За чуть более чем вековую историю Турецкой Республикой руководили 19 человек, однако не все из них запомнились выдающимися достижениями, в том числе и потому, что оставались у власти совсем недолго. О самых известных турецких лидерах рассказываем в этом материале.

Президент - отец Турции

По сей день самый известный и почитаемый в Турции президент - первый лидер страны Мустафа Кемаль Ататюрк - основатель Турецкой Республики и инициатор многочисленных реформ, в результате которых Турция из исламской монархии была преобразована в светскую республику. Страной Ататюрк (”Ататюрк” означает ”отец турков”) руководил с 1923 года до своей смерти в 1938 году. За это время он создал доступную систему образования, укрепил экономику государства, обеспечил равные с мужчинами права женщинам, перенёс столицу из Стамбула в Анкару, способствовал созданию независимых СМИ, популяризировал искусство и культуру. Мустафа Кемаль Ататюрк по-прежнему кумир миллионов турков по всей стране - его портреты висят во многих офисах, а даты рождения и смерти первого президента Турции считаются памятными днями.

Президент, который избежал войны

Исмет Инёню, соратник и правая рука Ататюрка, стал вторым президентом Турции через день после смерти Мустафы Кемаля. Исмет Паша, как его называли в Турции, был превосходным переговорщиком и одним из самых близких друзей Ататюрка. Руководившему Турцией 11 лет, до 1950 года, Инёню удалось провести страну через самые тяжелые годы Второй мировой войны, сохранив нейтральный статус и сотрудничая как с Германией, так и с союзниками. Инёню был сторонником сближения с западными странами, при этом отношения между Турцией и СССР ухудшились. Инёню провел аграрную реформу и не препятствовал созданию новых партий, конкурировавших с Республиканской народной партией Ататюрка.

Президенты, которых почти не было

В политической истории Турции были президенты, которые руководили страной, точнее, исполняли обязанности президента от несколько дней до нескольких месяцев.

Мустафа Абдулхалик Ренда меньше всех остальных исполнял обязанности президента Турецкой Республики. У власти он пробыл всего один день после смерти Мустафа Кемаля Ататюрка.

меньше всех остальных исполнял обязанности президента Турецкой Республики. У власти он пробыл всего один день после смерти Мустафа Кемаля Ататюрка. Мехмет Текин Арыбурун исполнял обязанности президента чуть дольше, чем Ренда: 9 дней, в марте-апреле 1973 года после ухода с должности по состоянию здоровья президента Джевдета Суная.

исполнял обязанности президента чуть дольше, чем Ренда: 9 дней, в марте-апреле 1973 года после ухода с должности по состоянию здоровья президента Джевдета Суная. Ахмет Хюсаметтин Джиндорук , один из лидеров ныне упраздненной Партии верного пути, пробыл у власти в стране 29 дней, в апреле-мае 1993 года после подозрительной смерти Тургута Озала, восьмого в списке президентов Турции, от сердечного приступа.

, один из лидеров ныне упраздненной Партии верного пути, пробыл у власти в стране 29 дней, в апреле-мае 1993 года после подозрительной смерти Тургута Озала, восьмого в списке президентов Турции, от сердечного приступа. Ибрахим Шевки Атасагун в роли исполняющего обязанности президента пробыл 54 дня, в феврале-марте 1966 года, когда 4-й президент Джемаль Гюрсель накануне своей смерти проходил лечение в США.

в роли исполняющего обязанности президента пробыл 54 дня, в феврале-марте 1966 года, когда 4-й президент Джемаль Гюрсель накануне своей смерти проходил лечение в США. Ихсан Сабри Чаглайангил дольше всех пробыл исполняющим обязанности президента: 159 дней в апреле-сентябре 1980 года после военного переворота, в результате которого в течение последующих трех лет страной руководил Национальный совет безопасности.

© Фото: Сайт президента Турции

Первый президент, избранный напрямую

Нынешний президент Турции, сооснователь и лидер Партии Справедливости и развития, стал первым президентом Турции, который в 2014 году был избран напрямую народом, а не назначен парламентом. Реджеп Тайип Эрдоган, 12-й президент страны, в 2017 году провел референдум, в результате которого Турция стала президентской республикой. За годы своего управления страной он пережил попытку государственного переворота в 2016 году, а также разрушительное землетрясение 2023 года, в результате которого погибло более 50 тысяч турецких граждан.