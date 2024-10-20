100 лет светской «революции шляп» Ататюрка

Сергей Ильин

В 2025 году исполняется сто лет «революции шляп» в Турции - одной из реформ Ататюрка, направленных на внедрение светских начал в общественную жизнь. Расскажем, что это за революция и почему он так называется.

Головные уборы османов

Традиционным головным убором жителей Османской империи на протяжении столетий считались тюрбан, а затем войлочный колпак без полей с кисточкой – феска (тарбуш). Название колпака отсылает к марокканскому городу Фес (по одной из версий, в этом городе производился ягодный сок, ставший основой для красителей). Однако относительно точного происхождения этого слова среди ученых нет единого мнения.

Большинство специалистов полагает, что заимствованная османами из Византии (rumi topi– «римская (ромейская) шапочка»), за столетия после падения Константинополя, феска превратилась в своеобразный символ новой восточной империи, заменив собой тюрбан. В ряде регионов появляется «комбинированный головной убор», соединяющий тюрбан и феску.

В 1820-е годы, в период правления султана-реформатора Махмуда II ношение фески стало обязательным для чиновников и офицеров (вместе с долгополыми сюртуками). Причем главным «двигателем реформы» стало морское офицерство Османской империи, которое базировалось на территории Магриба. Исключение составили артиллеристы и кавалерия, сохранившие традиционные головные уборы. Но и простолюдины к этому времени охотно носили фески, которые были удобны в момент вознесения молитвы.

Традиционно считается, что фески были красного цвета, но из источников явственно следует, что подданные султана могли носить также головные уборы черного и белого цветов. Впрочем, к началу ХХ столетия среди турецкой элиты появляются «реформаторы», предпочитавшие ношение европейского костюма. Среди них, судя по сохранившимся фотографиям, был и молодой офицер – Мустафа Кемаль.

Еще 1919 году на конгрессе в Эрзуруме он говорил о планируемых преобразованиях:

Феска исчезнет. Народ как цивилизованная нация будет носить шляпу.

Религиозный вопрос

С момента осуществления кемалистской революции новое руководство Турции начало последовательно проводить линию на внедрение светских начал в жизнь местного общества. Разрыв с прежними традициями сопровождался активным продвижением «европейских стандартов», включая ношение одежды и головных уборов. Следует помнить, что в подтексте этой реформы находился и религиозный вопрос. Традиционно высшее духовенство Османской империи осуждалось любую одежду европейского стиля. Поэтому можно было ожидать серьезного сопротивления новациям Ататюрка в провинции, где влияние религиозного фактора было ощутимым. Необходимо было ограничить его роль в политической и общественной жизни страны. Поэтому последовательность шагов нового руководства страны выглядит вполне логичной.

Прежде всего, в 1924 году была проведена реформа закона о шариате, которая упразднила суды по религиозным делам и отменила полигамию, развод по религиозной причине и другие традиционные обычаи, основанные на исламском праве. После этого появилась возможность перевести вопросы реформирования быта граждан новой Турции в практическую плоскость.

25 ноября 1925 года парламент Турции принял закон, который сделал обязательным для всех мужчин ношение шляп западного образца в общественных местах; все государственные служащие должны были носить их, и никакие другие типы шляп не допускались (традиционный тюрбан или феску).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проповедь о шляпах

28 ноября 1925 года в официальной прессе был опубликован закон No 671 «Относительно необходимости шляпы».

Главным популяризатором реформы выступил сам турецкий лидер. Выступая перед членами неправительственной организации «Тюрк Оджаклары», Ататюрк заявил:

С этого момента мы будем носить оксфордские туфли, а также брюки, жилеты, рубашки, галстуки, съемные воротники, пиджаки и, что самое естественное, шляпы». Демонстративно надевая шляпу на голову, Мустафа Кемаль заключил: «Некоторые люди говорят, что носить ее незаконно. А я им говорю, что вы невежественны!

Это и была знаменитая «проповедь о шляпах».

Реформа в момент ее проведения расколола страну. Консервативное духовенство негодовало и искусственно разжигало гнев толпы. В Эрзуруме толпа штурмовала дом губернатора, погибло несколько человек. Судебному преследованию подверглись сотни человек. 57 «антишляпных» активистов были приговорены к смертной казни.

Напротив, те торговцы, кто быстро сориентировался в новой законодательной базе, получили мощные конкурентные преимущества. В Стамбуле как грибы после дождя стали открываться модные шляпные салоны. Лидером в этом сегменте рынка становится компания Vakko - турецкая фирма по производству одежды класса «люкс», основанная создателем швейного бизнеса Виталием Хакко.

С помощью жестких мер и направленной идеологической кампании турецким властям удалось сломить силу инерции общества. «Шляпную революцию» можно поставить в один ряд с ключевыми преобразованиями Ататюрка - переносом столицы в Анкару, введением латиницы, запретом многоженства, изменением правил брака и наследования. Примечательно, что наказание за отказ от ношения шляп формально было отменено только в 2014 году. 90 лет спустя после «шляпной реформы».