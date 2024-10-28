Самая проблемная сфера Махачкалы названа мэром

В течение совещания глава столицы Дагестана рассказал, что ЖКХ – самая проблемная сфера в столице Дагестана. Он считает, что ей следует доработать обратную связь.

Самой проблемной отраслью дагестанской столицы, со слов мэра Юсупа Умавова, стало ЖКХ. Главная претензия к ней – несвоевременное реагирование на просьбы населения через каналы обратной связи.

«Необходимо работу по данному направлению держать на постоянном контроле. Горожане должны знать, какие меры принимаются для решения возникающих аварийных ситуаций и сколько времени для этого требуется»

- Юсуп Умавов

Особое внимание сейчас следует уделить отоплению и учесть ошибки предыдущего года, подчеркнул махачкалинский градоначальник на совещании.