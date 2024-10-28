Свыше 30 незаконных конструкций снесли в Махачкале

В Махачкале организовали демонтаж незаконных рекламных конструкций. За ночь было убрано свыше 30 установленных реклам.
Работники Управления торговли, предпринимательства и рекламы организовали демонтаж рекламных конструкций, установленных незаконно.
Ранее власти выдавали нарушителям предписания о самостоятельном сносе конструкций, но многие предприниматели проигнорировали требования.
В результате более 30 незаконных конструкции были убраны при помощи спецтехники. Кроме того, предпринимателей предупредили о последствиях при самовольной установке.