Вестник Кавказа

Свыше 30 незаконных конструкций снесли в Махачкале

Свыше 30 незаконных конструкций снесли в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале организовали демонтаж незаконных рекламных конструкций. За ночь было убрано свыше 30 установленных реклам.

Работники Управления торговли, предпринимательства и рекламы организовали демонтаж рекламных конструкций, установленных незаконно.

Ранее власти выдавали нарушителям предписания о самостоятельном сносе конструкций, но многие предприниматели проигнорировали требования.

В результате более 30 незаконных конструкции были убраны при помощи спецтехники. Кроме того, предпринимателей предупредили о последствиях при самовольной установке.

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