Вестник Кавказа

Посещение косметолога кончилось больницей для жительницы Махачкалы

Скорая медицинская помощь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После проведенной инъекции несанкционированного препарата в одной из косметологических кабинетов Махачкалы пациентке стало плохо. С сильным недомоганием она попала в больницу. По этой причине салон красоты закрыли.

Жительница Махачкалы заразилась ботулизмом после проведения косметологической процедуры в одном из торговых центров города. Оказалось, что ей ввели зарегистрированный препарат для коррекции морщин, рассказали Роспотребнадзоре Дагестана.

«В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что с целью коррекции мимических морщин в косметологическом кабинете в городе Махачкале в торговом центре <…> была проведена инъекция ботулотоксина незарегистрированным препаратом Refinex»

- Роспотребнадзор Дагестана

Спустя время женщина почувствовала недомогание. Ее стали беспокоить головокружения, тошнота, слабость в конечностях и ухудшение зрения. В связи с этим ей пришлось вызвать скорую, которая приняла решение о госпитализации в инфекционное отделение.

После этого республиканский Роспотребнадзор вместе с МВД начали расследование. В ходе его ведомства временно остановили работу двух кабинетов косметологии в торговом центре Махачкалы из-за оказания небезопасных услуг.

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