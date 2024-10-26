Вестник Кавказа

У здания парламента Тбилиси начался оппозиционный митинг

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Грузинская оппозиция по-прежнему не принимает результатов парламентских выборов в стране. Сегодня у стен парламента собрались сторонники протеста, но выступление не было поддержано основными оппозиционными партиями.

В Тбилиси проходит митинг оппозиции против итогов парламентских выборов. На мероприятии у здания парламента собрались участники молодежных организаций. 

Сообщается, что численность протестующих небольшая. Граждане выражают свою позицию преимущественно с помощью плакатов, выкриков и иных действий не предпринимается. 

Вокруг здания парламента также присутствуют блюстители порядка, которые контролируют ситуацию. Инцидентов не зафиксировано, передает ТАСС.

Отметим, что масштабный митинг оппозиции запланирован 4 ноября. Один из лидеров протестного движения, Ника Гварамия, ранее запросил через соцсети палатки у граждан, намекая на возможность долгосрочных протестов.

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