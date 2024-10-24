Вестник Кавказа

В Сванети задержали подозреваемого в убийстве, скрывшегося с места преступления

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Конфликт в селе в Сванети закончился убийством. Подозреваемый в преступлении скрылся, но был задержан блюстителями закона.

Правоохранительные органы Грузии провели операцию по поимке подозреваемого в убийстве, который скрылся с места преступления, передали в пресс-службе МВД страны. 

Драма с кровавой развязкой произошла в селе Сванети. Мужчина на почве конфликта открыл огонь из огнестрельного оружия в знакомого, который от полученных ранений скончался. Стрелок бежал с места преступления в попытке скрыться от правосудия. 

Подозреваемый был задержан в Местия, у него изъяли стрелковое оружие. 

Задержанный может провести за решеткой до 15 лет с учетом содеянного. Также ему вменяют в вину незаконный оборот огнестрельного оружия.

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