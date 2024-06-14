Краснодар до конца года частично обновит свой трамвайный парк

До конца нынешнего 2024 года в столицу Кубани поставят 40 новых трамваев российского производства – они выйдут на линии уже в следующем 2025 году и будут обслуживать новые трамвайные линии Краснодара.

Власти столицы Краснодарского края продолжают активно развивать и модернизировать инфраструктуру самого популярного в городе экологичного электротранспорта - уже в нынешнем году трамвайный парк города обновится 40 новыми односекционными трамваями российского производства, рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В рамках исполнения концессионного соглашения ООО "СИНАРА - ГТР Краснодар" на 2024 год планируется поставка 40 единиц односекционных трамвайных вагонов"

- Минтранс Кубани

До 15 декабря город получит 20 трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода, а до 25 декабря столько же трамваев поставит ООО "СП "Нижэкотранс", передает ТАСС.

Выйдут они на линии уже в новом 2025 году и будут обслуживать пока строящуюся трамвайную линию от улицы им. Толбухина до Западного обхода протяженностью 4,4 км.

На эти цели будут затрачены средства из федерального бюджета в размере более 4,2 млрд рублей, добавили в краевом Минтрансе.

Напомним, до 2030 года региональные власти планируют обновить более 80% парка общественного транспорта, численность которого в городе составляет 5,6 тыс единиц, в том числе - 289 трамваев.