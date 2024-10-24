Вестник Кавказа

Премьеры России и Азербайджана сегодня провели телефонный разговор

Премьеры России и Азербайджана сегодня провели телефонный разговор
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня состоялся телефонный разговор глав правительств России и Азербайджана. Михаил Мишустин и Али Асадов поговорили об актуальных аспектах сотрудничества Москвы и Баку.

Телефонный разговор премьер-министров России и Азербайджана состоялся сегодня. Сообщение о беседе Михаила Мишустина и Али Асадова опубликовано на сайте российского кабмина.

В нем говорится, что темой переговоров глав кабминов стали актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, торгово-экономического и научно-технического.

"Особое внимание было уделено совместным проектам в области промышленности и транспортной инфраструктуры"

– кабмин РФ

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