Премьеры России и Азербайджана сегодня провели телефонный разговор

Сегодня состоялся телефонный разговор глав правительств России и Азербайджана. Михаил Мишустин и Али Асадов поговорили об актуальных аспектах сотрудничества Москвы и Баку.
Телефонный разговор премьер-министров России и Азербайджана состоялся сегодня. Сообщение о беседе Михаила Мишустина и Али Асадова опубликовано на сайте российского кабмина.
В нем говорится, что темой переговоров глав кабминов стали актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, торгово-экономического и научно-технического.
"Особое внимание было уделено совместным проектам в области промышленности и транспортной инфраструктуры"
– кабмин РФ