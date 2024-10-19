Вестник Кавказа

Больше всего туристов приехали на Ставрополье из Азербайджана

Пятигорск
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан вошел в число стран, жители которых чаще всего приезжали на отдых в Ставропольский край в первые 9 месяцев 2024 года, наряду с Узбекистаном, Арменией и некоторыми другими странами.

Большинство иностранных туристов в период с января по сентябрь текущего года приехало на Ставрополье из стран Южного Кавказа и ряда других государств, рассказал губернатор Владимир Владимиров.

По его словам, туристический поток в целом за это время составил порядка 7 млн гостей человек. Большая часть туристов, посетивших Ставрополье, – россияне.

"Однако было немало туристов и из-за рубежа – 138 тыс человек. Больше всего иностранцев приехали из Азербайджана, Узбекистана, Армении, Турции и Белоруссии"

– Владимир Владимиров

Глава региона уточнил, что свыше 60% приехавших предпочли Ставрополье именно для туризма. Губернатор счел это позитивным показателем, отметив, что туризм должен приносить стабильный доход краю. Так, с нового года траты туристов практически достигли 68 млрд рублей.

Владимиров заверил, что власти намерены развивать туризм, чтобы гости захотели вернуться на отдых на Ставрополье.

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