Вестник Кавказа

Вакцинация диких животных началась в нацпарке Сочи

Лиса в горах
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники Сочинского национального парка приступили к вакцинации диких животных. Особенное внимание уделяется лисам из субальпийского пояса.

В национальном парке Сочи начали вакцинировать диких животных. Их подзывают и кормят мясными котлетами, где находится специальное вещество. Подобную процедуру проводят ежегодно в ноябре, передали в заповедной зоне.

В частности, под вакцинацию попали дикие лисы, обитающие в субальпийском поясе. Туда их согнали биологические оппоненты шакалы.

По информации от нацпарка, лисы имеют большое значение в регулировании популяции грызунов, что способствует сохранению биологического баланса.

Помимо лис, в Сочинском национальном парке вакцинируют шакалов, волков и енотов, добавили в сообщении.

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