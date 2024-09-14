Вакцинация диких животных началась в нацпарке Сочи

Сотрудники Сочинского национального парка приступили к вакцинации диких животных. Особенное внимание уделяется лисам из субальпийского пояса.

В национальном парке Сочи начали вакцинировать диких животных. Их подзывают и кормят мясными котлетами, где находится специальное вещество. Подобную процедуру проводят ежегодно в ноябре, передали в заповедной зоне.

В частности, под вакцинацию попали дикие лисы, обитающие в субальпийском поясе. Туда их согнали биологические оппоненты шакалы.

По информации от нацпарка, лисы имеют большое значение в регулировании популяции грызунов, что способствует сохранению биологического баланса.

Помимо лис, в Сочинском национальном парке вакцинируют шакалов, волков и енотов, добавили в сообщении.