Декоративные птицы обзавелись домиками в Сочинском нацпарке

Сотрудники Сочинского национального парка построили несколько домиков для куриц карликовых пород. Их уже облюбовали несколько птиц.

Милые домики для декоративных куриц установили в Сочинском нацпарке. Их поместили в южной части «Дендрария», передали сотрудники заповедной зоны.

Домики выполнены из дерева и имеют металлическую крышу. Ее сделали специально для укрытия птиц от дождя и непогоды. Пернатые уже начали пользоваться постройкой.

Дендрарий в Сочи содержит более 30 особей кур и петухов декоративной породы. В Краснодарский край их привезли из Азии. Они отличаются ярким окрасом и дружелюбным поведением.