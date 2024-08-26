Непогода закрыла турмаршруты в Сочинском национальном парке

В Сочинском нацпарке временно закрыли часть туристических маршрутов. Это произошло из-за повреждения инфраструктуры после обрушившейся на курорт стихии.

Неустойчивая погода в Сочинском национальном парке нанесла ущерб туристическим маршрутам и тропам. В результате недавних сильных дождей, часть пешеходных троп и маршрутов были перекрыты. Одним из пострадавших маршрутов стал путь через Агурское ущелье.

«В настоящий момент ведутся работы по ликвидации последствий»

– пресс-служба Сочинского национального парка

В частности, в Агурском ущелье произошло размывание полотна тропы через реку Агура у нижнего водопада. Это привело к тому, что проход через реку стал недоступным для посетителей парка.

Важно помнить, что восстановление троп и маршрутов занимает время и требует тщательного планирования, чтобы обеспечить безопасность посетителей и сохранить природную среду. Поэтому администрация Сочинского национального парка призывает туристов быть внимательными к информации о состоянии маршрутов, следить за обновлениями и рекомендациями, а также соблюдать предостережения и запреты, установленные на время проведения ремонтных работ.