Вестник Кавказа

Непогода закрыла турмаршруты в Сочинском национальном парке

Непогода закрыла турмаршруты в Сочинском национальном парке
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Сочинском нацпарке временно закрыли часть туристических маршрутов.  Это произошло из-за повреждения инфраструктуры после обрушившейся на курорт стихии.

Неустойчивая погода в Сочинском национальном парке нанесла ущерб туристическим маршрутам и тропам. В результате недавних сильных дождей, часть пешеходных троп и маршрутов были перекрыты. Одним из пострадавших маршрутов стал путь через Агурское ущелье.

«В настоящий момент ведутся работы по ликвидации последствий»

 – пресс-служба Сочинского национального парка

В частности, в Агурском ущелье произошло размывание полотна тропы через реку Агура у нижнего водопада. Это привело к тому, что проход через реку стал недоступным для посетителей парка.

Важно помнить, что восстановление троп и маршрутов занимает время и требует тщательного планирования, чтобы обеспечить безопасность посетителей и сохранить природную среду. Поэтому администрация Сочинского национального парка призывает туристов быть внимательными к информации о состоянии маршрутов, следить за обновлениями и рекомендациями, а также соблюдать предостережения и запреты, установленные на время проведения ремонтных работ.

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