Вестник Кавказа

В нацпарке Сочи начали уборку после стихии

Ураган
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Последствия шторма ощутил на себе сочинский нацпарк. Пострадало более 4 туристических локаций, где спуски к реке и тропы оказались полностью размыты.

Ураган, пронесшийся накануне по Сочи, затронул и местный национальный парк: на некоторых популярных туристических маршрутах размыло тропы и спуски к рекам, рассказали в официальном Telegram-канале парка.

Они поделились местами, которые особенно сильно пострадали от последствий шторма. Среди них – Агурское ущелье и река Агур, Белые скалы Навалишинского ущелья, Воронцовский ландшафтно-карстовый комплекс и Чертовы ворота. Тропы по этим маршрутам размыты, а входы в пещеры закрыты.

"В настоящий момент ведутся работы по ликвидации последствий"

- Сочинский национальный парк

 

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