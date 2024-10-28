ДТП с участием автомобилей МАЗ и ВАЗ произошло на юге Армении

Несколько часов назад автодороге в южной части Армении случилась авария, в результате которой пострадали несколько человек. В ДТП столкнулись автомобили МАЗ и ВАЗ.

В субботу в Сюникской области Армении столкнулись грузовик МАЗ и автомобиль ВАЗ. Об этом поведали 2 ноября в спасательной службе МВД республики.

Информация о ДТП, случившемся 5-м километре автодороги Сисиан - Ахиту, поступила в районе 13:25 по местному времени (12:25 мск).

В результате аварии пострадали два человека, их отвезли в медучреждение.

Причины происшествия и его виновник на данный момент не установлены.