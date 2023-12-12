Храм Атешгях в Азербайджане может войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В Азербайджане стартовали работы по включению Храма Атешгях в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Подготовку ведет Госагентство по туризму Азербайджана.

Азербайджанские власти запустили работы по включению Храма Атешгях в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Необходимую подготовку ведет Госагентство по туризму.

Из сообщения следует, что планируется подготовить документ о номинации.

На данный момент Храм Атешгях входит во временный список ЮНЕСКО, наряду с еще 10 объектами. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены пять объектов в Азербайджане.

Напомним, Храм Атешгях находится на Абшеронском полуострове. Он расположен неподалеку от села Сураханы в одноименном районе. На протяжении истории здесь совершали поклонения зороастрийцы, индуисты и сикхи.

Здание было возведено в XVII-XVIII веках в той точке, где пылают неугасимые огни за счет выхода газа из земли на поверхность. Именно поэтому храм и называется Атешгях: это переводится как Дом огня.

По распоряжению президента Ильхама Алиева у храма открыт музей под открытым небом. Он получил статус историко-архитектурного заповедника. Храм Атешгях – популярная туристическая локация: каждый год сюда приезжают около 145 тыс человек.