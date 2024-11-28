Спрос на отдых в Абхазии увеличился в новогодние праздники

В период новогодних праздников путешественники стали чаще бронировать отдых в Абхазии. Политическая ситуация в стране не повлияла на туризм.

Отдых в Абхазии в период новогодних праздников продолжает привлекать туристов: рост бронирований - 40%, передал руководитель абхазского направления компании «Алеан» Сергей Косилов.

«Мы пока видим хороший прирост — порядка 40 процентов. Это касается и отелей, которые работали в прошлые годы, и отелей, открывшихся в этом году»

- Сергей Косилов

Он отметил, что политическая ситуация в стране не сказалась на потоке туристов, так как она не мешает отдыху.

Напомним, что Новый Афон в Абхазии вошел в топ-10 самых бюджетных направлений для отдыха в декабре. Курорт занял там 8 место.