Президент Грузии не сможет возглавить оппозицию – Кобахидзе

Попытка сделать грузинского президента лидером оппозиции обречена на поражение. Такое мнение о политических перспективах Саломе Зурабишвили озвучил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Саломе Зурабишвили, срок пребывания которой на посту президента кончается 29 декабря, не сумеет возглавить грузинскую оппозицию, предсказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Он констатировал стремление некоторых деятелей сделать из Зурабишвили лидера радикальных оппозиционеров. Глава правительства подчеркнул, что полномочия президента заканчиваются 29 декабря.
"Конечно, попытка сделать ее лидером оппозиции абсолютно провальная"
– Кобахидзе
Поэтому, уверен премьер, Зурабишвили лишена возможности как-либо навредить Грузии.