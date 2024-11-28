Вестник Кавказа

В офисах оппозиционных партий и организаций проходят обыски в Грузии

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители обыскивают в среду офисы нескольких грузинских партий. В частности, обыски проходят в молодежном крыле ЕНД.

Сотрудники МВД Грузии нагрянули с обысками в офисы оппозиционных партий, а также неправительственных и молодежных организаций. Об этом пишут местные средства массовой информации.

В частности, правоохранители пришли в офисы партий "Ахали" и "Дроа", молодежного крыла партии "Единое национальное движение". Кроме того, обыски проводятся у лидера неправительственнной организации "Даитове".

Напомним, в конце ноября грузинское руководство объявило, что откладывает старт переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. После этого в стране ежедневно проходят протестные акции.

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