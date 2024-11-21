Вестник Кавказа

Большинство сотрудников Сухумского аэропорта будут гражданами Абхазии

Иллюминатор в салоне самолета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подавляющее большинство работников аэропорта в Сухуме будут иметь абхазское гражданство, рассказали власти Абхазии. В перспективе планируется отдать гражданам Абхазии все рабочие места.

Работать в аэропорту в Абхазии, который уже скоро откроется в Сухуме, будут в основном граждане республики, рассказал и.о. министра транспорта Джансух Нанба. По его словам, речь идет о 85-90% сотрудников. Нанба уточнил, что имеет в виду не тех, кто сейчас занят на строительстве, а работников, которые будут трудиться в воздушной гавани после запуска рейсов.

Политик добавил, что многие из них в данный момент проходят необходимое обучение.

"Очень надеемся, что в скором времени мы по своему кадровому и профессиональному составу сможем заместить все вакантные и вообще имеющиеся профессии в аэропорту"

– Нанба

И.о. министра уточнил, что большинство уже даже приняты на работу. Их обучение и подготовка ведется параллельно с достраиванием аэропорта.

Напомним, ранее Нанба сообщил, что регулярные рейсы в Сухум начнут выполняться уже в начале будущего года, а технически Сухумский аэропорт уже готов принимать самолеты.

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