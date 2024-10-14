Вестник Кавказа

Набиуллина: повышение ставки в декабре не предопределено

Набиуллина Эльвира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На предстоящем заседании Центробанк может повысить уровень ключевой ставки, однако окончательное решение не принято, отметила глава ЦБ. Сегодня ставка в России находится на рекордном уровне.

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала на форуме ВТБ "Россия зовет!", что повышение ключевой ставки в декабре не предопределено.

"Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки (на ближайшем заседании совета директоров), но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено"

– Набиуллина

Он добавила, что в ЦБ ожидают, что в будущем году российская экономика продолжит расти благодаря инвестициям последних трех лет.

"Если потенциал устойчиво растет, то это означает и больше пространства для роста спроса. И поэтому мы не согласны, что за жесткой денежно-кредитной политикой обязательно следует рецессия"

– Набиуллина

В конце октября ставки в РФ подняли до исторического уровня в 21%, следующее заседание запланировано на 20 декабря. По оценкам экспертов, ставка может подняться до 23% или даже 25%.

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