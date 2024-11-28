Вестник Кавказа

Ремонт здания мировых судей завершился в Пятигорске

здание мировых судей в Пятигорске
© Фото: сайт управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края
Здание мировых судей привели в порядок в Пятигорске. Ремонт был выполнен в два этапа и в соответствии с современными стандартами безопасности

В Пятигорске капитально отремонтировали здание мировых судей. Об этом сказано в сообщении, распространенном 4 декабря администрацией города.

Ремонт осуществили в два этапа. В рамках работ в здании установили новые перекрытие и потолки, а также обновили полы, покрасили стены и оборудовали новый зал.

"Теперь в здании, отвечающим всем требованиям, будет удобно работать сотрудникам мирового суда в нашем городе, а горожанам приходить и решать свои споры и жалобы"

– глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов

Как отмечается, ремонт был выполнен в соответствии с современными стандартами безопасности и эргономики.


 

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