Российские борцы померяются силой на турнире в Магасе

В следующую субботу, 14 декабря, в самом крупном спортивном комплексе ингушской столицы соберутся лучшие борцы России и Северного Кавказа, чтобы померяться силами в открытом турнире по греко-римской борьбе.

Уже в конце следующей недели столица Ингушетии город Магас примет открытый турнир по греко-римской борьбе, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Спортсмены Северо-Кавказского федерального округа и многих других регионов страны примут участие в открытом турнире по греко-римской борьбе, посвященном Олимпийскому чемпиону 2008 Назиру Манкиеву"

- Пресс-служба главы Ингушетии

Соревнования пройдут во Дворце спорта "Магас" имени знаменитого атлета Берда Евлоева - на сегодняшний день это самый крупный спортивный комплекс ингушской столицы, передает "Интерфакс".

Более 150 юношей будут бороться в 11 весовых категориях на трех коврах, соревнования будут сопровождаться зажигательной концертной программой. Победителей ждут кубки и денежные призы, добавили в пресс-службе.