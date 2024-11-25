Заместитель Хаменеи прибыл в Москву

Визит в Россию совершает заместитель Верховного лидера Ирана. В программе визита встречи с религиозными лидерами РФ и молодежью.

В российскую столицу прибыл заместитель Верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам аятолла Мохсен Куми.

"Аятолла Мохсен Куми в сопровождении делегации прибыл сегодня, во вторник, 4 декабря, в Москву"

– посольство Ирана в РФ

В аэропорту Куми был встречен послом Каземом Джалали. Иранская делегация во главе с аятоллой Куми встретится с иранскими студентами, обучающимися в российских вузах, также состоятся встречи с религиозными лидерами РФ.

Отметим, что вскоре отношения Москвы и Тегерана выйдут на новый уровень, готовится к подписанию Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.