Вестник Кавказа

Заместитель Хаменеи прибыл в Москву

Заместитель Хаменеи прибыл в Москву
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Визит в Россию совершает заместитель Верховного лидера Ирана. В программе визита встречи с религиозными лидерами РФ и молодежью.

В российскую столицу прибыл заместитель Верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам аятолла Мохсен Куми.

"Аятолла Мохсен Куми в сопровождении делегации прибыл сегодня, во вторник, 4 декабря, в Москву"

– посольство Ирана в РФ

В аэропорту Куми был встречен послом Каземом Джалали. Иранская делегация во главе с аятоллой Куми встретится с иранскими студентами, обучающимися в российских вузах, также состоятся встречи с религиозными лидерами РФ.

Отметим, что вскоре отношения Москвы и Тегерана выйдут на новый уровень, готовится к подписанию Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
755 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Глава МИД Ирана приедет в Россию обсудить Сирию

Глава МИД Ирана приедет в Россию обсудить Сирию

Россия, Иран и Турция ищут выходы из сирийского коллапса

Россия, Иран и Турция ищут выходы из сирийского коллапса

Россия и Иран обновят отношения в ближайшее время

Россия и Иран обновят отношения в ближайшее время

Путин и Пезешкиан встретятся для обсуждения кризиса в Сирии

Путин и Пезешкиан встретятся для обсуждения кризиса в Сирии

Москва и Тегеран согласуют дату подписания договора – Путин

Москва и Тегеран согласуют дату подписания договора – Путин

Путин и Пезешкиан поговорили о ситуации в Сирии

Путин и Пезешкиан поговорили о ситуации в Сирии

Россия, Турция и Иран координируются по Сирии

Россия, Турция и Иран координируются по Сирии

Грузооборот на границе Азербайджана и России вырос в пять раз

Грузооборот на границе Азербайджана и России вырос в пять раз

Как Россия и Иран собираются вместе развивать искусственный интеллект

Как Россия и Иран собираются вместе развивать искусственный интеллект

Россия и Иран убрали доллар из взаиморасчетов

Россия и Иран убрали доллар из взаиморасчетов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы