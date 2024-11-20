Вестник Кавказа

Новый бальнеологический комплекс откроется на Ставрополье

Новый бальнеологический комплекс откроется на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ближайшие два года в Ставропольском крае будет запущен новый бальнеокомплекс. Для туристов строятся бани, бассейны, домики, рестораны.

Крупный инвестиционный проект в сфере туризма реализуется в Ставропольском крае - ведется строительство бальнеологического комплекса.

Старт реализации проекта был дан в 2022 году, завершение запланировано до конца 2026 года. Инвестиции составляют 400 млн рублей. Комплекс возводится в Кировском округе.

"На сегодняшний день выполнено строительство шести маленьких бассейнов для детей, одного большого бассейна, бани, шести домиков для отдыха и ресторана… Ведется строительство гостиницы на 80 номеров"

– администрация округа

Бассейны с минеральной водой будут соседствовать с аквапарком, для размещения туристов строятся как гостевые домики, так и гостиницы. Проект создаст в округе новые рабочие места, привлечет туристов, улучшит экономику, отмечается в сообщении, передает "Интерфакс".

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