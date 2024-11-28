Вестник Кавказа

На Ставрополье обнаружили массовые захоронения расстрелянных в годы войны мирных жителей

На Ставрополье обнаружили массовые захоронения расстрелянных в годы войны мирных жителей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трагические события времен Великой Отечественной продолжают напоминать о себе страшными находками. На днях в Ставропольском крае обнаружили места массовых расстрелов.

Поисковые отряды в Ставропольском крае выявили 12 мест массовых расстрелов мирных жителей во время немецкой оккупации региона в годы Великой Отечественной войны. Захоронения убитых советских граждан не были задокументированы в источниках по военным преступлениям.     

Массовые захоронения выявлены поисковиками в селах Преградное и Чернолесское. В одном из мест захоронения обнаружены четверо грудных детей, передает ТАСС. 

Отмечается, что весомую долю жертв трагических событий составляют представители этнических групп цыган и евреев, которые целенаправленно уничтожались нацистами. Также среди уничтоженных – семьи военных, инвалиды войны и другие группы. 

Сообщается, что раскопки являются частью проекта "Без срока давности". 

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