У производителя минеральной воды на Ставрополье изъяли землю в пользу государства

Земельный участок в Предгорном районе Ставрополья, которым владеет компания по выпуску минеральной воды, перейдет государству по решению суда.
Суд в Ставрополе вынес решение по иску Генпрокуратуры относительно прав собственности на земельный участок, который принадлежит предприятию по выпуску минеральной воды "Славяновская". Согласно решению, земля должна отойти государству.
"Суд вынес решение удовлетворить исковые требования, признать за Российской Федерацией право собственности на земельный участок"
– судья
Отметим, что земельный участок в районе села Быкогорка до 2008 года принадлежал государству. В 2008 году компания совершила покупку территории у администрации Предгорного района. Согласно позиции генпрокуратуры, сделка была незаконной, передает Интерфакс.