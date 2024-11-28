Вестник Кавказа

Абхазия готовится к режиму ЧС из-за электричества

Абхазия готовится к режиму ЧС из-за электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ближайшее время в Абхазии может быть введен режим ЧС, ситуация с электроэнергией в республике критическая. Сейчас переток из РФ оплачен до 7 декабря. Власти предупреждают, что часть страны вскоре может остаться без света.

На заседании республиканского Штаба по обеспечению энергетической безопасности Абхазии сегодня допустили введение режима ЧС.

В Абхазии может быть объявлен режим чрезвычайно ситуации в энергосистеме, сообщил сегодня и.о. премьер-министра республики Валерий Бганба.

Переток энергии из РФ оплачен на несколько дней, при этом комплекс ИнгурГЭС сегодня стоит в шаге от аварийного отключения - в Джварском водохранилище недостаточный уровень воды. На фоне такой ситуации часть Абхазии может остаться без электричества.

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