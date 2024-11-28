В Тбилиси на ночных протестах пострадали 15 человек

Ночная акция протеста в Грузии вновь не обошлась без пострадавших. В больницы доставлены 15 человек, из них 11 - участники акции.

Министерство здравоохранения Грузии сообщает о пострадавших на очередной акции протеста, проходившей этой ночью.

По последним данным ведомства, всего травмы получили 15 человек, большая часть пострадавших - участники протестной акции. Также медицинская помощь потребовалась одному правоохранителю и трем сотрудникам СМИ, работавших на акции.

В Минздраве отметили, что жизни пострадавших вне опасности, все они находятся под наблюдением медиков.

За последние дни, с пятницы по среду, на акциях протеста в грузинской столице пострадали свыше 160 человек, уточнили в министерстве.