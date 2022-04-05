Вестник Кавказа

Казахстанцы могут запретить себе азартные игры на 10 лет

Казахстанцы могут запретить себе азартные игры на 10 лет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане увеличен временной промежуток, на который жители страны могут запрещать самим себе играть в азартные игры и делать ставки у букмекеров. Теперь он достигает 10 лет.

У жителей Казахстана появилась возможность запретить самим себе принимать участие в азартных играх и делать пари на очень долгий срок, подробности рассказали в Минцифры.

С помощью сервиса eGov Mobile все желающие в возрасте старше 21 года могут по собственной воле оградить себя от этих активностей максимум на 10 лет. Ранее такой запрет мог действовать от полугода от года.

Чтобы самостоятельно запретить себе азартные игры и пари, надо подать заявку. После ее приема человек автоматически вносится в соответствующий список. Отозвать заявку невозможно – ограничение будет действовать строго до конца срока.

При необходимости человек может продлить действие своего запрета.

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