Запретить себе брать кредиты навсегда разрешили в Казахстане

Жителям Казахстана теперь стала доступна возможность бессрочно запретить самим себе получать кредиты либо микрозаймы. Сделать это можно на портале электронного правительства eGov.kz.

В Казахстане стало возможным накладывать на самого себя запрет на получение кредитов на неограниченный срок, рассказали в компании "Национальные информационные технологии".

Ранее ограничить себя можно было только на определенный срок – полгода. Теперь лимит снят.

Кроме того, можно отменить свой собственный запрет, причем там же, где он устанавливается изначально, то есть удаленно, на eGov.kz. На портале есть возможность как подключить, так и отключить соответствующую услугу. Она называется "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов". Текущее состояние пользователь может увидеть в личном кабинете.

В сообщении уточняется, что по состоянию на август лишили себя возможности взять кредит 461 тыс человек. На 1 июня нынешнего года население Казахстана составляло почти 20,14 млн человек.

Напомним, аналогичная услуга скоро будет действовать и в России. Самозапрет на кредиты можно будет оформить с 1 марта на Госуслугах или с 1 сентября в МФЦ. Он вносится в кредитную историю, так что банк или микрофинансовая организация увидят его и не будут выдавать средства. Если при наличии самозапрета заем все же будет выдан, то заемщик будет вправе не погашать его.