Вестник Кавказа

Онлайн-кредиты попросили запретить жители Казахстана

Онлайн-кредиты попросили запретить жители Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Петиция против онлайн-кредитования собирает все больше подписей в Казахстане. Ее авторы призывают ввести запрет на выдачу кредитов онлайн: эта практика, уверены они, вызывает множество проблем.

Запретить выдавать кредиты онлайн требуют жители Казахстана, соответствующая петиция набирает популярность в сети.

Авторы обращения признают несомненные плюсы цифровизации, однако обращают внимание на неготовность общества к новым возможностям.

Проблема в том, что онлайн-кредитование зачастую предполагает непрозрачные условия и непомерно высокие ставки. В итоге люди, которые, не разобравшись, взяли такой кредит, лишь увеличивают свою долговую нагрузку, никак не достигая желаемой финансовой стабильности. В результате, будучи не в состоянии вернуть долги, некоторые идут на преступления, например мошенничество и кражи.

Особенно ярко негативные последствия онлайн-кредитования видны на примере людей с зависимостью от азартных игр.

Еще одна сторона вопроса – возможность быстро и легко взять кредит онлайн может плохо влиять на отношения супругов в семьях, когда муж или жена берут их, не ставя в известность свою вторую половинку.

Авторы считают необходимым полностью запретить онлайн-кредиты в Казахстане.

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