Онлайн-кредиты попросили запретить жители Казахстана

Запретить выдавать кредиты онлайн требуют жители Казахстана, соответствующая петиция набирает популярность в сети.
Авторы обращения признают несомненные плюсы цифровизации, однако обращают внимание на неготовность общества к новым возможностям.
Проблема в том, что онлайн-кредитование зачастую предполагает непрозрачные условия и непомерно высокие ставки. В итоге люди, которые, не разобравшись, взяли такой кредит, лишь увеличивают свою долговую нагрузку, никак не достигая желаемой финансовой стабильности. В результате, будучи не в состоянии вернуть долги, некоторые идут на преступления, например мошенничество и кражи.
Особенно ярко негативные последствия онлайн-кредитования видны на примере людей с зависимостью от азартных игр.
Еще одна сторона вопроса – возможность быстро и легко взять кредит онлайн может плохо влиять на отношения супругов в семьях, когда муж или жена берут их, не ставя в известность свою вторую половинку.
Авторы считают необходимым полностью запретить онлайн-кредиты в Казахстане.